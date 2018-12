Det kan godt være, at Boa Vista betyder god udsigt - men når først ørkenstormen fra Sahara ruller ind over den lille ø - en af Kap Verde-øerne - ved Afrika, er det som at være Tintin for en dag. Det erfarede journalist Kristoffer Flakstad på egen krop, da han besøgte den berømte strand Praia de Chaves med masser af tunfisk, meget lidt turisme - og masser af sand.