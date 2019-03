Ølejrliv: På Samsø kommer familien helt ned i gear

Bål er et must på Samsøs ølejr, og efter aftensmaden laver børnene snobrød. Privatfoto

Det er en fuldstændig ufravigelig tradition, at midtfynske Stine Jensen, René Husted og deres to børn skal på ølejr på Samsø hver sommer. - Det er så sundt for mig at komme derover og sidde og lave ingenting i en hel uge, fortæller Stine Jensen.

En spontan fodboldturnering, en tur til stranden eller en god bog i skyggen. Når familien Husted/Jensen fra Midtfyn tager på ølejr på Samsø hver sommer, er der som regel ingen faste planer i programmet. De skal bare slappe af og hygge sig sammen med de 86 andre ølejrgæster, der er afsted samme uge. Mange af de ting, de laver, opstår spontant, og der kan gå dage med at lave så lidt som muligt. Og familien nyder det. - Det er det, der gør, at jeg kan mærke, at min sommerferie har virket. Det er så sundt for mig at komme derover og sidde og lave ingenting i en hel uge, siger Stine Jensen, der er 39 år og skolelærer. I år er 10. gang, hun skal på ølejr sammen med sønnen Elias på 10 år. Et par år efter de var afsted første gang, lærte de René Husted at kende og fik ham med. Han blev med det samme bidt af den primitive, men meget sociale ferieform. René Husted er 42 år og arbejder til dagligt som it-konsulent. Sammen har parret Helene på fem år, der var med på ølejr første gang, mens hun lå i sin mors mave. René Husted har i flere år været medarrangør på Samsølejren og står blandt andet som kontaktperson for nye ølejrgæster. - Vi kalder det for sjov "kampen om at komme i 0. gear". Det tager tre minutter for os. I det øjeblik, vi tager skoene af og mærker græsset under fødderne på Samsø, sker der er eller andet mentalt for os, der har været der før, siger René Husted.

Ingen tidsbudget På ølejren betyder tid ikke ret meget, og derfor gør det ikke noget, at morgenmaden trækker ud i tre timer, fordi man falder i snak, eller børnene kommer senere i seng end de plejer. Og i øvrigt ikke nåede at få vasket fødderne. - Vi er meget hængt op på et tidsbudget i dagligdagen. På ølejren er det fuldstændig lige meget, hvor lang tid ting tager, fordi man ikke skal nå noget. Den modvægt er bare helt vildt god at have, siger Stine Jensen. Det spiller heller ingen rolle, hvilke sociale lag deltagerne kommer fra, og hvad de laver til dagligt. Det bliver der sjældent snakket om. - Noget af det, jeg nyder allermest, er, at på Samsø er vi bare mennesker. Normalt har vi et kodeks om at spørge som det første, hvem folk er, og hvad de laver til dagligt, forklarer René Husted.

Trygt og genkendeligt For familien Husted/Jensen er der en masse tryghed i at tage til Samsø samme uge hver sommer. Ikke mindst for børnene. Da de skulle til at planlægge, hvad de ellers skal lave til sommer, var det vigtigt for Elias, at det ikke gik ud over Samsøugen. - Verden er på mange måder et foranderligt sted. Jeg synes, det giver ro, også for børnene, at det er genkendeligt. Elias skal af sted for 10. gang, og det er ikke, fordi Samsø forandrer sig så meget hvert år, så det er de samme ting, der går igen med små variationer i det faste og trygge. Det, tror jeg, er rigtig godt og sundt. Børnene får jo masser af oplevelser i dagligdagen, siger René Husted. Familierne sover i store fællestelte og skiftes til at lave mad og skure toiletter, der i øvrigt er septiktanke uden træk og slip. Lejren har adgang til vand, men ingen strøm, så elektronik er der ikke så meget af. Det er vigtigt, at alle overholder alle deres forpligtelser, og gør de det, fungerer lejren rent praktisk. Selv om 90 mennesker går tæt op og ned ad hinanden i en uge, kan René Husted ikke huske, der har været større konflikter de år, han har været med. - Jeg har ikke oplevet konflikter af en sådan grad, at der måtte træde nogen til. Tværtimod. Det er netop et fællesskab, som på mange måder er langt mere rummeligt, end det jeg normalt ser. Jeg tror, det hænger sammen med, at man ikke er en identitet på grund af det, man laver, men den man er på lejren, fortæller han. Både børn og voksne nyder fællesskabet og at lære nye mennesker at kende. Nogen ser de kun den ene gang om året, andre mødes de med oftere. - Jeg syntes, det var sjovt første gang de besøgte os herhjemme, hvor jeg ikke havde ølejrtøj på og havde flere smykker og mere makeup på, end jeg har derovre. Det er en udvidelse af den måde, man kender hinanden på, som man ikke får med alle, man er afsted med. Der mødes man på neutral grund, siger Stine Jensen.

Må bidrage til fællesskabet Selv om mange familier kommer igen år efter år, er der også plads til nye. De fleste bliver begejstrede for ferieformen, men René Husted og Stine Jensen oplever af og til, at nogen ikke føler, de er blevet taget imod, som de havde forventet. Ofte er det nogen, der holder sig lidt for sig selv og ikke deltager i fællesarrangementer. - Det handler om, hvorvidt man bidrager fællesskabet eller kun kommer, fordi fællesskabet skal gøre noget for én selv. Det er i virkeligheden der, ølejren har den fineste demokratiske rolle, for man kan netop ikke bare dukke op og få noget af fælleskabet. Man skal også yde noget og være opsøgende, siger Stine Jensen. Det kan være både hårdt og intenst at være sammen med så mange andre mennesker en uge i træk, men der er mulighed for at trække sig tilbage i et af teltene eller tage på udflugt, hvis man har brug for ro. Folk bekymrer sig om hinanden, og alt er fælles ansvar. Ikke mindst hvordan de mange, mange mennesker, der er forbi hver sommer, behandler lejrpladsen. Der ligger ikke et cigaretskod tilbage, når de 90 deltagere forlader pladsen. Man skal også være forberedt på, at andre kan finde på at opdrage lidt på ens børn, hvis de for eksempel glemmer at vaske hænder efter toiletbesøg. - Jeg synes, det er fedt at lære andre mennesker og andre menneskers børn at kende. Meget af den medieskabte verden, børn møder, er skræk og rædsel. Der er skabt noget, hvor man egentlig ikke burde have tillid til andre mennesker. Her gør vi det stik modsatte. Vi mødes i en gruppe, vores egen lille klub, hvor det tillidsfulde forhold til hinanden er meget centralt, siger René Husted.

