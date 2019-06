Odense: Togtur med fuld damp

I skolernes sommerferie kan børn og voksne køre med veterantog på Danmarks Jernbanemuseums egen strækning i Odense. De fleste dage leveres trækkraften af et ganske særligt lokomotiv, nemlig Odin, som er en nybygget kopi af Danmarks første lokomotiv fra 1846.

Der ligger 14 års arbejde bag byggeriet, som foregik uden originaltegninger, idet de for længst er gået tabt.

Togturene med damplokomotiver er gratis, når entré til museet er betalt. En tur varer cirka 10 minutter, og de gennemføres tirsdage og lørdage fra 29. juni til 10. august. Der er afgang hver halve time fra klokken 10.30 til 15.30 undtaget klokken 12.30.

Hvis ønsket specifikt er at køre med Odin, er det værd at bemærke, at det i uge 29 og 30 samt 10. august erstattes af damplokomotivet HS 415. /thor