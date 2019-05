Nyt tårn er Sjællands højdepunkt i mere end en forstand

Skovens tværsnit

Mod toppen tager vinden til. På en klar dag kan man se til Øresund og Turning Torso i Malmø. Mod øst kigger man ned over Faxe, Præstø og helt til Møn. På toppen er plankegulvet fladt, og gelænderet har en tilpas højde, uden at det på nogen måde forstyrrer den imponerende udsigt.

Det er nok til at give et sug i maven. Og der er så langt ned, at jeg for en stund glemmer, at der er noget under det trækronernes grønne tæppe. Træerne, som er dværge i sammenligning med tårnet, genvinder dog respekt, når man stiger ned ad den samme vindelrampe, som man gik op ad. Da man igen når i øjenhøjde med træerne, forstummer vindens susen til en sagte raslen i bladene, og fuglenes fløjten får igen ørenlyd. Det er som at opleve et tværsnit af dansk natur, som vi helst nyder den. Fra top til bund. Kontrasten er slående og bliver siddende på turen tilbage ad træbroen gennem skovens stille ro. Her er udkigsposterne en kærkommen lejlighed til at nyde stilheden væk fra den brusende vind.