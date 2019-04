Nyt rejsekoncept for autocamperturister: Overnat ved mikrobryggerier og gårdbutikker

Pintrip er navnet på et nyt rejsekoncept for autocamperturister, der blev lanceret i slutningen af februar. Ved at købe guidebogen Pintrip får man samtidig et års adgang til 184 gratis holdepladser hos lokale værter, der driver alt fra bryggerier til put-and-take søer. PR-foto: Frederik Maj

Med en Pintrip Guidebog har autocamperturister mulighed for at overnatte gratis ved 184 lokale værter i hele Danmark. Det er alt fra vingårde til små mejerier, der har tilmeldt sig som værter i et nyt rejsekoncept, som et jysk ægtepar har fundet inspiration til fra deres egne ture rundt i Europa.

Allerede inden lanceringen af guidebogen Pintrip i slutningen af februar var der solgt over 1000 eksemplarer. Pintrip er ikke kun en guidebog. Den er egentlig også et årsmedlemskab til et nyt rejsekoncept for autocamperturister. Med bogen får man samtidig adgang til 184 gratis holdepladser i Danmark ved lokale værter, der har tilmeldt sig. Værterne er typisk dybt forankret i deres lokalområde og driver for eksempel små mejerier, mikrobryggerier, gårdbutikker, vingårde eller put'n'take-søer. Rejseformen har i mange år været velkendt i andre europæiske lande. Det er ægteparret Henriette og Peter Rask, der med lanceringen af Pintrip Guidebog i februar har banet vejen for, at rejseformen kan trille til Danmark. - Autocamperturister kan godt lide friheden til selv at bestemme og vil gerne opleve noget nyt hver dag. Ligesom med Airbnb (online platform for udlejning og booking af overnatning hos private aktører, red.) søger folk en unik oplevelse. Og det får man med et rejsekoncept som Pintrip, fortæller Peter Rask.

Pintrip



Ved køb af bogen får man mulighed for at overnatte hos de forskellige værter, der byder velkommen med plads til mellem 1-3 autocampere.



Det er ægteparret Henriette og Peter Rask, der har udviklet og ejer konceptet, der er den første af sin slags i Danmark.



De er inspireret af deres egne rejser med autocamper rundt i Europa, hvor lignende koncepter omkring lokal kulturturisme for autocampere har været populært i mange år med blandt andet guidebogen France Passion.



Pintrip-guiden består desuden af en årsvignitte og et medlemsklistermærke, der skal sidde på forruden som bevis for, at man er gyldigt medlem i et år.



Bogen koster 225 kroner. Inden lanceringen var der allerede solgt over 1000 eksemplarer. Særligt til Tyskland.



Hvert år vil der blive udgivet en opdateret udgave.



Det er ægteparret Henriette og Peter Rask, der har udviklet konceptet Pintrip, der er det første af sin slags i Danmark. For ægteparret er livet med en autocamper mere end bare ferie. Det er en livsstil. - Med en autocamper kan man tage på aften- og weekendture uden den store planlægning. Alt er klar. Det eneste, man skal gøre, er at slippe håndbremsen, fortæller Peter Rask. PR-foto: Frederik Maj

Nye eventyr hver dag Og han taler af erfaring. Sammen med sine kone Henriette Rask og deres tre børn har han de seneste par år rejst Europa rundt i en autocamper. Blandt andet i Frankrig hvor de benyttede sig af den franske pendant til Pintrip, France Passion. - Vi overnattede 60 forskellige steder og oplevede noget nyt hver dag. Det blev aldrig rutine. Vi var afsted i to måneder, men det føltes næsten som to år, fortæller han fra en telefonforbindelse i sit hjem i Nautrup, der ligger nord for Skive, hvor han og hans kone knokler for at få opstarten af Pintrip til at glide med alt, hvad det indebærer af markedsføring, afsending af guidebøger og messebesøg. Peter Rask arbejder som pædagog og Henriette Rask som lægesekretær. Et arbejde som hun har taget orlov fra i forbindelse med opstarten til Pintrip, som de begge mener imødekommer en efterspørgsel i Danmark. - Arbejdet har taget fart det sidste års tid. Der er et hul i markedet for den form for autocamperturisme herhjemme. Vi har kunne følge med i medierne omkring autocampere, der er udskældt, fordi de holder langs Vestkysten, fortæller Peter Rask.

Henriette Rask på 43 år og Peter Rask på 48 år bor i Nautrup i Jylland. For et par år siden fik de idéen til at rejse rundt i verden i en autocamper og deres tre børn. På turen blev parret inspireret til at skabe Pintrip. Denne sommer bliver der dog ingen tur til udlandet. I stedet glæder de sig til at tage rundt i Danmark for at besøge de værter, der har tilmeldt sig rejsekonceptet. PR-foto: Frederik Maj

Frihed på asfalten I forbindelse med arbejdet til Pintrip har ægteparret skelet en del til det tyske marked, hvor autocamperturismen er større end i Danmark. Størstedelen af de guidebøger, de har solgt inden lanceringen, er til Tyskland. En undersøgelse, de hæfter sig ved, er fra det tyske autocampermagasin Promobil. Tallene viser, at lidt over 50 procent af de tyske autocamperturister udelukkende bruger autocamperholdepladser. - De vil selv have lov til at bestemme, hvor de holder, og Danmark er så lille, at hvis vi ikke kan holde på turisterne, så kører de bare videre, forklarer Henriette Rask og nævner i samme ombæring, at en autocamperturist i gennemsnit bruger 375 kroner pr. dag. Tallet kommer fra et tysk forbund for campingvognindustri (CIVD, red.). Ægteparret ser ikke Pintrip som en konkurrent til campingpladser, men er klar over, at de kan blive opfattet sådan, selv om det ikke er intentionen. Deres forventning er, at mulighed for at overnatte på gratis holdepladser, vil være en fordel for både turister og lokalsamfund. - Autocamperturister er et købestærkt publikum. Det har en stor betydning for lokalsamfundet. Rejsekonceptet er en måde til at holde på dem. Det er udenlandsk valuta ind i landet. De fleste campingpladser er ikke åbne hele året rundt. Det er vores koncept, og nordmænd, svenskere og tyskere tager også afsted om vinteren, fortæller Henriette Rask. I Danmark er der 10.000 autocampere, i Norge 50.000, i Sverige 100.000 og i Tyskland 520.000.

Det er friheden ved at rejse i en autocamper, der tiltaler ægteparret Henriette og Peter Rask. PR-foto: Frederik Maj

Bag kulissen Der er ingen økonomi mellem de lokale værter, der har tilmeldt sig konceptet, og Pintrip, men det har været vigtigt for ægteparret, at værterne har haft en oprigtig lyst til at byde autocamperturister velkommen. - Pintrip skaber rammerne om et møde mellem gæster og værter, der kan vise deres steder frem. På den måde kommer turisterne bag kulissen i det danske landskab. Det handler ikke om store seværdigheder og forlystelser. Vi er ude at have fat i steder, der er uspolerede, og hvor der kun er få pladser. På den måde bliver det en unik oplevelse, som kaster noget af sig begge veje, forklarer Peter Rask. Dét også selvom overnatningen er gratis. - Der er ingen købetvang, men det kommer helt naturligt, at man køber lokalt og bruge penge ved værterne. Når vi selv har rejst på den her måde, har det været oplagt at købe en flaske vin, hvis vi har været til en vinsmagning eller en halv spegepølse, når vi har overnattet ved en gårdbutik, fortæller Henriette Rask.

I Danmark er der et uforløst potentiale for autocamperturisme, som ægteparret Rask mener, at Pintrip imødekommer. PR-foto: Frederik Maj

Drømmen om verden rundt Med Pintrip-projektet er det ikke ægteparrets plan at tage på ture til udlandet lige foreløbig, men selve begyndelsen til idéen tog egentlig form i forbindelse med en drøm om at rejse verden rundt. Vi gad ikke leve som alle andre mennesker. Hvad hulen gør vi lige, hvad skal vi med vores liv?, husker Peter Rask som starten på familiens autocamperliv. Dengang de spørgsmål poppede op, havde Henriette Rask læst bøgerne om "Familien på farten", der handler om et forældrepar, der tog deres børn med ud for at opleve verden i en autocamper. - Dét her skal vi. Det er fedt, blev ægteparret Rask enige om: - Vi er ret hurtige, når det gælder idé til handling. Næste dag kiggede vi på autocampere. Det blev til en gammel T3 autocamper med firhjulstræk til 200.000 kroner, som de brugte alle deres sparepenge på. Planen var at hive børnene ud af skolen i tre år og køre rundt i hele verden, men inden den helt store tur, ville familien Rask først tage en prøvetur rundt i Europa. - På turen gennem Østeuropa blev vi lidt utrygge, når vi ikke vidste, hvor vi skulle holde for natten. Det var ikke så rart at overnatte i vejsiden, fortsætter Peter Rask.

En af værterne på Pintrip er Henning Nielsen, som ejer Gården Brahesdal i Haarby på Fyn, hvor der produceres Langedil Vin. PR-foto: Henning Nielsen

- Aldrig den samme solseng Derfor begyndte de at banke på hos bønder for at spørge, om de måtte holde ved deres gård for natten. - Mange sagde ja, mens andre sagde nej, fordi de troede, vi var en slags sigøjnere. Da vi kom hjem så vi muligheder ved den rejseform, hvor man holder ved private, fortæller Peter Rask. Og på deres to måneder lange tur til Frankrig købte de den franske guidebog French Passion. - Vi mødte ikke andre turister, før vi til sidst kom til Paris. Det handlede ikke så meget om overnatningen. Oplevelsen bestod i at komme rundt til forskellige steder. Vi holdt ved vingårde og mejerier. Det var virkelig spændende. Det tiltalte os, at det var et nyt sted hver dag. Det er ikke som at være på chartertur, hvor man ligger i den samme solseng og sidder ved det samme bord i restauranten. Her flyttede vi os og fik nye input, fortæller han. De lokale kunne altid anbefale en spændende vandretur eller en lille legeplads i en landsby, som ikke var nævnt i turistbrochurerne. - Da vi kom hjem til Danmark, fandt vi ud af, at en jordomrejse måske var skudt lidt over målet. I stedet syntes vi, at den rejseform, vi havde oplevet på vores tur, var megainteressant. Den besluttede vi os for at få til Danmark, fortæller Henriette Rask. Ægteparret har arbejdet på projektet i lidt over et års tid. På sigt vil de gerne arbejde fuld tid med det, men tiden vil vise, om det er muligt. For som de siger, skal der sælges mange bøger, før økonomien slår til. Hvert år vil de udkomme med en opdateret udgave af Pintrip. Det arbejde betyder også, at der sandsynligvis kommer til at gå lidt tid, før de vender autocamperkøleren mod udlandet igen. I stedet står sommeren på at rejse rundt i landet for at hilse på Pintrip-værter. - Vi har rejst så meget rundt i verden. Derfor glæder vi også til at komme rundt i Danmark, siger Henriette Rask.

