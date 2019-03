Nyt miljømærke skal støtte bæredygtigt turisme

Logoet for nyt miljømærke for bæredygtig turisme. PR-foto: Green Key/Horesta

Med det nye miljømærke Green Tourism Organization kan turister pejle efter turistorganisationer, som gør en indsats for bæredygtigt turisme. Det skal flytte fokus fra overflod og forbrug til at støtte muligheden for at kunne dyrke oplevelser også i fremtiden.

Et nyt miljømærke for bæredygtig turisme har set dagens lys. Navnet er Green Tourism Organization, og den første organisation til at få mærket er hovedstadens turistbureau Wonderful Copenhagen for en turismestrategi med fokus på både den økonomiske, sociale og miljømæssige side af bæredygtig turisme. For turisterne giver sådan en miljømærkning et pejlemærke, hvis man spørger Mikal Holt, der er daglig leder for Green Key og miljøchef i Horesta. - Der er fokus på bæredygtighed i øjeblikket. Vores mission er ikke at få folk til at stoppe med at rejse, men at få dem til at gøre det på en anden måde. Når man som turist går efter virksomheder, der gør en ekstra indsats for miljøet, er det en måde at sørge for, at man i fremtiden stadig kan dyrke de oplevelser, der er i forbindelse med turisme, fortæller han. Ved at vælge efter mærkerne støtter man samtidig de turistaktører, der har fokus på blandt andet at holde energi- og vandforbrug nede, økologisk mad og miljømærkede rengøringsprodukter, der ikke forurener grundvandet. - På den måde kan forbrugerne være sikre på, at de rejser på en hensigtsmæssig måde. Førhen var turisme mere noget med overflod og forbrug. Nu er der mere fokus på, at det skal kunne holde til fremtiden også, fortæller Mikal Holt.

Green Tourism Organization



Det er Horesta (medlemsorganisation, der varetager interesse for turist- og oplevelseserhvervet, red.) og Friluftsrådet (paraplyorganisation, der samler over 85 foreninger).



Københavns turismeorganisation, Wonderful Copenhagen, er den første organisation, der har fået mærket, på grund af hovedstadens strategi for bæredygtig turisme, som har fokus på både det økonomiske, sociale og miljømæssige aspekt.



Der findes i forvejen miljømærket, Green Key, der er et internationalt miljømærke til turistvirksomheder, der gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet.



Læs mere på Green Tourism Organization er et nyt miljømærke for turismeorganisationer.Målet med mærket er, at det skal vejlede turister i destinationer, der har fokus på bæredygtig turisme.Det er Horesta (medlemsorganisation, der varetager interesse for turist- og oplevelseserhvervet, red.) og Friluftsrådet (paraplyorganisation, der samler over 85 foreninger).Københavns turismeorganisation, Wonderful Copenhagen, er den første organisation, der har fået mærket, på grund af hovedstadens strategi for bæredygtig turisme, som har fokus på både det økonomiske, sociale og miljømæssige aspekt.Der findes i forvejen miljømærket, Green Key, der er et internationalt miljømærke til turistvirksomheder, der gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet.Læs mere på www.friluftsraadet.dk www.horesta.dk og www.green-key.dk

Logoet for nyt miljømærke for bæredygtig turisme. PR-foto: Green Key/Horesta

Undgå antipati mod turister Han nævner eksempler på byer som Venedig, Barcelona og Dubrovnik, hvor turisme er endt med at have en negativ indflydelse. - I de byer er der opstået en antipati mod turister, fordi der i perioder er for mange, og de dermed bliver overbelastet. Det er vigtigt at gøre en indsats for at sprede turistbesøg ud over hele året og aktivt samarbejde med lokalbefolkningen på en hensigtsmæssig måde, så de også får gavn af det og ikke føler turisme er noget skidt, forklarer Mikal Holt, som mener, at det med miljømærkninger er muligt at være på forkant med udviklingen. Også selv om overturisme ikke er et selvstændigt kriterium, men det kan godt indgå i en strategi. Det gør det blandt andet i Wonderful Copenhagens strategi for turisme. På den måde at turistorganisationen samarbejder med lokale myndigheder om at gøre destinationen mere bæredygtig.

Mikal Holt er miljøchef i Horesta og daglig leder for Green Key. PR-foto

Green Key I forvejen findes det internationale miljømærkning Green Key, men det er hovedsageligt hotelbranchen, som har anvendt den. Derfor var der opstået et behov for en mærkning, der også tiltalte turistorganisationer. På den måde opstod idéen til Green Tourism Organization. - Mærkningen er især stærk på miljødelen. Det er dér, den adskiller sig fra andre miljømærkninger, fortæller han. Har man som organisation fået tilkendt Green Tourism Organization-mærket, har man skulle igennem de samme procedurer for kontrol og godkendes af en jury, som hvis man søgte et Green Key-mærke. - Forskellen på de to mærker er, at med Green Tourism Organization forpligter organisationen sig til at være ekstra aktive inden for bæredygtig turisme. Den skal faktisk ud for at missionere lidt, fortæller han.

Logoet for miljømærket for bæredygtig turisme Green Key. PR-foto

Walk-the-talk For eksempel laver Wonderful Copenhagen en strategi, der understøtter den bæredygtige dagsorden både i forhold til markedsføring og samarbejde med aktører og destinationer. - Måske anbefaler de, at flere virksomheder i hovedstaden skal få miljømærker. For det vil klinge lidt hult, hvis Wonderful Copenhagen fik miljømærket, men der ikke var nogen hoteller, der havde et, forklarer Mikal Holt om grunden til, at der er sat en grænsen i Green Tourism Organization, der kræver, at 40 procent af hotellerne skal være miljømærkede. - Når turistorganisationen markedsfører sig på for eksempel at være bæredygtig inden for konferenceområdet, skal den også walk-the-talk (følge ord op med handling, red.). Derfor var der behov for en ordning målrettet turistorganisationer og -virksomheder, så de har mulighed for at vise, når de gør en indsats, fortæller han om baggrunden for Green Tourism Organization-mærket. At blive certificeret for en virksomhed har en positiv indflydelse på flere områder: Det giver en højere score på et internationalt indeks, mulighed for at være på forkant med miljødagsordenen og spiller positivt ind, når det gælder image. Det tiltrækker kunder til byen og minimerer omkostninger til drift, når der spares på vand- og energiforbrug. Indtil videre fungerer det nye miljømærke Green Tourism Organization i dansk regi, men ligesom det skete for det 25 år gamle Green Key-mærke, mener Mikal Holt, at det nye miljømærke har potentiale til at også at blive internationalt.