Nyt chartermål i Grækenland

Det er sikkert de færreste danskere, der har hørt om den lille ferieby Agios Minas på det græske fastland, men det bliver der ændret på fra 2019-sæsonen.

Her bliver Suncharter det første, danske selskab, der sender gæster mod det nye feriemål halvanden times buskørsel nordøst for Athen, hvor landingshjulene bliver slået ned.

- Det er ikke vores målsætning at øge vores volumen, men vi vil til gengæld gerne kunne fremvise noget, som gæster ikke kan få alle andre steder, og det er der tale om her, siger direktør hos Suncharter, Bjarke Hansen.

Gæsterne kommer til at bo på all inclusive-hotellet Pelagos, der henover vinteren gennemgår en totalrenovering.

Hvis man en dag eller to vil være herre over egen menu, er det muligt at finde hyggelige tavernaer på kanten af havet, og hvis man kommer til at savne pulsen af byliv, er det nemt at komme ind til Chalkida. Det skønneste er at gå fire-fem kilometer langs kysten, men det er naturligvis også muligt at tage en taxa ind til den hyggelige havneby. /brum