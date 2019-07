Nye forlystelser: Bliv flyvende med Legoland

Det er samtidig parkens hidtil største investering, og ifølge Christian Voller, direktør i Legoland Billund, ser man frem til at kunne præsentere endnu et land.

Det er en af tre nyheder, som står klar, når Legoland slår dørene op til næste år. For de mindre børn er der både en ny legeplads og en forlystelse kaldet Unikittys drop tower, der er opkaldt efter en af de kendte personligheder fra universet. Her vil børnene kunne mærke karakterens humør, der både går op og ned. De større børn har også noget at glæde sig til. Flere små fly vil alle blive hejst op i 14 meters højde, og så kan man selv rotere med vingerne og dreje hele 360 grader rundt om sin egen akse.

En flyvende biograf, hvor de, som prøver, svæver foran et stort filmlærred, mens de får masser af effekter at mærke.

Åbning: 2020Areal: 5000 kvadratmeter. Lego-figurer: 40. Forlystelser: Flying Theater, aerobat forlystelse og droptårn, der bygger på Unikitty karakteren fra Lego-filmen 2. Legeplads: Legepladsen bliver et 10 meter højt legetårn målrettet de to-fem-årige med to rutsjebaner og sjove legeaktiviteter. Fotomuligheder: Der er mange seje fotomuligheder - herunder Emmets dobbeltdækkersofa. Tematisering: The Lego Movie World bliver et gennemtematiseret område, hvor man træder helt ind i filmenes univers og kommer på besøg i de kendte områder fra filmene. Investering: Godt 100 millioner kroner. Placering: Det nye område kommer til at ligge i området bag X-treme Racers indgang både fra Adventure Land og Polar Land.

Flyvende teater

- Vi glæder os rigtig meget til at få endnu et nyt land og hele tre nye forlystelser, siger Christian Voller, der nævner, at Flying Theater er det første af sin art i Skandinavien.

I Flying Theater svæver gæsterne rundt, mens de ser film på en kæmpestor 180 grader skærm. Der er også skruet op for effekterne, så man kan både forvente vind i håret, tåge og dufte i den nye forlystelse.

- Det bliver spændende at få en forlystelse som den her. Den store skærm og bevægelserne gør, at man oplever det som at flyve inde i filmen. På flyveturen kan gæsterne blandt andet se frem til at komme en tur op i rummet, flyve forbi pirater og opleve nogle af de kendte områder fra Lego-filmene, siger Christian Voller.