Ny guidebog: 111 steder at besøge i Aarhus

Hvis du tilfældigvis bor i Aarhus eller har boet der, kender du selvfølgelig byen. Eller gør du?

En test kan være at læse sig gennem "111 steder i Aarhus som du skal se", som for nylig er udkommet. Guiden er bygget op på samme måde som de øvrige titler i serien, nemlig én side til tekst om en given attraktion og én side til illustration - altså et opslag til hver af de 111 steder.

Eksempler på steder, som bogens forfattere, Lena Bendt og Peter Vestergaard, anbefaler: John Stampes Plads, Svend A. Larsens Boghandel (med Danmarks største udvalg af rejselitteratur), Vandrerhjemmet i Riis Skov, Vintage Divine (modesalon med tøj for livet) og Æblehaven i Lystrup.

Guidebøgerne "111 steder" koster 199 kroner og sælges i boghandler og gennem forlaget Frydenlund, frydenlund.dk. /thor