Ryanair åbner 4. april næste år en flyrute mellem Billund og Edinburgh i Skotland. Der bliver to ugentlige afgange fra den jyske lufthavn - torsdage klokken 18.15 og søndage klokken 18.10, så man kan tage en storbyferie med tre overnatninger hen over weekenden eller en lidt længere med fire nætter og mulighed for at opleve byen på hverdage. Billetsalget er i gang med priser fra 214 kroner for en enkeltbillet, oplyser Ryanair. /thor