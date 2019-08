Nu bliver det lettere at tage det første skridt for de vandreglade, der planlægger en tur til Vestsverige. Den digitale vandreportal er knyttet op på Google Maps. Derfor kan brugeren - udover længde, sværhedsgrad, transportmuligheder og inspiration til ruter - også finde indkvartering og spisesteder. Man kan sågar finde toiletter, hvis man står og har brug for sådan et. Læs mere på www.vastsverige.com/naturupplevelser/vandra/