Ny cykelrute i Skåne

900 kilometer sammenhængende cykelruter kan Skåne nu byde på. I denne uge åbnede Sydkustleden, som består af seks etaper og i alt 260 kilometer cykelsti. De forbindes med Sydostleden, som går fra Växjö til Simrishamn, og Kattegattleden, som strækker sig fra Helsingborg til Göteborg.

Cykelturisme er et vigtigt indsatsområde for Skåne, oplyser Anna Kron Boysen fra Visit Sweden i København, og de tre ruter lægger op til, at både børn og voksne kan tage på en decideret cykelferie på måske en uge eller også blot bruge en dag eller to på at cykle og foretage sig noget andet i resten af ferien.

Fælles for de tre ruter er, at de ligger naturskønt, at de slanger sig gennem skov og mark, at de er tydeligt afmærkede, og ikke mindst at de er trafiksikre. Se mere på www.sydkustleden.se. /thor