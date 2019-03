Ny bog: 4265 kilometer vandring gennem USA fra syd til nord

Vandring på ferien er ifølge rejsebranchefolk et hit i disse år, og en tur på Caminoen har vel aldrig været mere eksponeret. Givetvis en strabadserende tur for mange, men dog vand i forhold til det, journalist Gitte Holtze kastede sig ud i: 4265 kilometer til fods ad vandreruten Pacific Crest Trail. Den begynder ved grænsen mellem USA og Mexico og slutter i Canada lige nord for grænsen til USA. Den kan selvfølgelig også gås den modsatte vej.

Gitte Holtze var cirka fem måneder om at gå turen i et til tider barsk terræn, især i begyndelsen i ulidelig varme, senere i isnende kulde overnattende i sit lille telt med al tøjet på for at holde varmen. Nogle gange fulgtes hun med andre, men allerhelst ville hun gå alene. Sulten var en konstant følgesvend, tørsten ligeså. Indimellem dukkede engle - Trail Angels - op på de mest uventede steder og bød på lækre sager at spise og noget at drikke. Trail Angels er ofte tidligere vandrere, som ved, hvor meget denne hjælp betyder på de lange vandreruter, og som nu yder en frivillig indsats for at forsøde tilværelsen for aktive vandrere.

Med jævne mellemrum må Gitte Holtze (og andre vandrere) forlade ruten og blaffe ind til en større eller mindre by for at få vasket tøj, købe nye forsyninger og få noget sendt i forvejen, så hun også kan overleve i øde områder uden butikker. I begyndelsen skammer hun sig over den ilde lugt, hun udsender som en følge af ikke at skifte tøj og få bad i mange dage, men med tiden bliver hun ligeglad.

Alt det og meget mere hører vi om i den bog, hun skrev efter turen, "Jeg lever - 4265 kilometers vandring gennem en livskrise". Den er helt grundlæggende spændende læsning og velskrevet. Som læser følger man med som en skygge, lider, når Holtze lider, jubler, når hun jubler, og jeg bilder mig ind, at jeg er helt inde i hovedet på forfatteren, når hun uden filter gør sig tanker om blandet andet forholdet til en mand, som har suget selvværdet ud af hende, og som var medvirkende årsag til, at hun måtte af sted på den lange vandretur.

Hvis man i forvejen er vandrer, må bogen nærmest være et must at læse, og vi andre kan glæde os over at få indsigt i en ny verden og undervejs blive fortrinligt underholdt.

Gitte Holtze, "Jeg lever - 4265 kilometers vandring gennem en livskrise", 324 sider, 249,95 kroner, forlaget Momenta.