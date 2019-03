Norge: Spis under vandet

Spis på havbunden med udsigt til havets liv.

Det er det tilbud, den norske restaurant Under giver gæsterne. Restauranten er netop åbnet som Europas første undervandsrestaurant ved Norges barske sydkyst.

En 34 meter lang stenbygning tegnet af arkitektfirmaet Snøhetta er placeret direkte på havbunden fem meter under havoverfladen. I restauranten kan man se direkte ud i havet gennem en stor panoramarude.

Restauranten Under serverer naturligvis alt godt fra havet, og det er den danske køkkenchef Nicolai Ellitsgaard, der står for det kulinariske. Han har en fortid på Henne Kirkeby Kro.

Under er placeret på havbunden ved Lindesnes på den sydligste del af Norges kyst mod Skagerrak. I bygningen er der, ud over restauranten, indrettet et lille researchcenter, som følger livet i havet uden for restauranten. /vio