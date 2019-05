Nordfyn: Gammelt træskib kan ikke sejle med turister i år

Turister, som vil på sejltur med M/S Castor fra Bogense Havn, må indstille sig på at vente til sommeren 2020. Efter en brand om bord sidste år var det ellers forventet, at skibet ville være klar til at sejle med passagerer, sådan som vi også beskrev det i Rejser den 11. maj. Men bestyrelsen for DSI Castor af Bogense har udsendt en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at træværket uden for brandskaden har vist sig dårligere end antaget. Det kræver yderligere reparationer og indebærer, at Castor ikke kan nå at blive godkendt til sejlads i denne sæson.

Bestyrelsen har henvendt sig til ejerne af andre gamle træskibe i området for at høre, om de har mulighed for at overtage Castors faste turistture på sejlplanen. /thor