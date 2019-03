New Orleans er Sydens swingende perle. Her spiller musikken på alle timer af døgnet, og turisterne flokkes om byens smukke, franske kvarter. Men graver du et spadestik dybere, kan du komme ind under huden på de begivenheder, der har formet "The Big Easy": musikken, maden, naturen, frihedskampen og orkanen Katrina.