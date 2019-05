Nantes: Prøv en ridetur på 12 meter høj, mekanisk elefant

Fantasiens højborg ligger 385 kilometer sydvest for Paris, dér hvor Loire løber ud i Biscayen. Byen hedder Nantes, og her blev Jules Verne født, verdens første science fiction-forfatter som skrev om rejser ud i himmelrummet og under havet, længe før det var muligt.

Byen har naturligvis et museum for den verdensberømte forfatter, og i hans ånd udleves i et tidligere skibsværft i havnen et mekanisk tankespind, der helt lever op til Vernes fantasiverden: Les Machines de l'île.

Det begyndte med en elefant - ja en mammut må det være, for den er 12 meter høj. Et mekanisk dyr, som med sindige skridt og vandprustende snabel vandrer rundt på havnen med passagerer i kurve på siderne og på ryggen. Et halvt hundrede mennesker kan "Le Grand Éléphant" bære - og det er en helt politisk korrekt elefantridetur. Da "dyret" begyndte at vise træthed efter 20.000 kilometer og over 23.000 passagerer, fik den en hovedreparation og en helt ny hybridmotor. Nu støjer den mindre, når den går, og kaldes verdens første miljørigtige mekaniske pachyderm (en 1900-tals betegnelse for tykhudede pattedyr).

Men ikke nok med det. Francois Delarozière og Pierre Orefice, som står bag elefanten, arbejdede videre med de enestående kunstneriske maskiner og var i 2012 klar med endnu et mekanisk under: karrusellen "Mondes Marin" - 25 meter høj og 22 meter i diameter. Her suser man rundt i store krabber og fantasier af piratfisk, djævlerokker og dybhavs lygtefisk.

Det tog fem år at skabe de mange mekaniske havdyr, og imens kunne besøgende følge arbejdet i Galeries des Machines. I dag er det et nyt projekt, der arbejdes med i værkstedet. Et hejre-træ på 50 meter i diameter. Man skal kunne gå omkring i træet, og to gigantiske hejrer "flyver" med hver 10-15 passagerer i toppen.

Træet skal befolkes med andre mekaniske fugle og krybende insekter - myrer, larver og store edderkopper, som allerede er bygget. Hele denne verden er efter planen klar i 2022.