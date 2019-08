Nantes: Den smukke by er vågnet

N on er et kedeligt ord. Og selv om byen udtales som Nontes, så sig aldrig nej til Nantes.A djø er svært at sige, når man har været i favnen på Nantes et par dage. Den vestfranske by rammer én med sin umiddelbare charme.N iveauet er højt, når det gælder kunst og kultur i Nantes. Byen er et orgie i kunst og kultur. Den kan ikke få nok.T our de France kørte uden om Nantes i år. Men mon ikke byens skønhed og originalitet får Tour-ledelsen til at give området en etape i fremtiden.E xcellent bliver automatisk en del af ens ordforråd, når man bevæger sig rundt i Nantes. Om det gælder byens transport, de mange restauranter, historiske steder eller en kølig pale ale på en fortovsrestaurant.S avoir-vivre. Oui, monsieur. Kultur er ikke bare noget, man udstiller. Det er noget, man lever. Også i trafikken. Du skal næsten blot blinke med øjnene, så giver trafikanterne dig plads.