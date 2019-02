Næsten hvert tredje barn står på ski uden hjelm

Næsten hvert tredje danske barn under 18 år står på ski eller snowboard uden at bruge hjelm. Det samme gælder cirka halvdelen af de voksne.

Det fremgår af en undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har gennemført for Tryg.

"Chokerende mange", mener Benn Duus, cheflæge i Tryg, om tallet for børn, mens han kalder statistikken for voksne "bekymrende".

"Et slag mod hovedet kan få alvorlige følger, og det kan have afgørende betydning for skadernes omfang, om skiløberen har haft hjelm på eller ej", siger Benn Duus i en pressemeddelelse.

Af undersøgelsen fremgår det også, i hvor stort omfang danske skiløbere benytter andet sikkerhedsudstyr:

Skibriller: 57 procent.

Solbriller: 29 procent.

Rygskjold: 10 procent.

Crashpants: 8 procent.

Knæbeskyttere: 7 procent.

I nogle lande er det obligatorisk at køre med skihjelm. I Østrig og Italien er der påbud om, at børn under 15 år skal køre med hjelm.

Hovden Alpinsenter, et af Norges største alpinanlæg, har i år indført krav om brug af skihjelm på pisterne.

Mange steder i både Nord- og Sydeuropa er liftkortet enten billigere eller gratis for børn, hvis de kører med skihjelm, oplyser Tryg. /thor