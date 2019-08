Mød en masse hunde i Tivoli

Alle hundeelskere, både dem med og uden hund, har en god grund til at tage i Tivoli i København søndag den 25. august. Det er nemlig Hundens Dag, en af de ældste traditioner i Tivoli. Sidste år deltog op mod 1200 hunde fordelt på flere end 100 racer. Mellem klokken 11 og 16 kan hunde og ejere prøve en agilitybane (med vejledning), og klokken 14 er der raceparade på Plænen. Blandingsracer kan også være med her. Kort efter begiver hele følget af to- og firbenede sig gennem Tivoli. Og klokken 15 er der - ligeledes på Plænen - dogdancing under temaet "modsætninger mødes". /thor