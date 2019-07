Mikkeller kåret til verdens bedste lufthavnsbar

Med prisen "Airport Bar of the Year" er der måske en grund til at komme endnu tidligere i Københavns Lufthavn, end der står på ens flybillet. Det er ølbaren Mikkeller Bar, der er løbet med prisen som verdens bedste lufthavnsbar til FAB Awards i Dallas i USA (FAB er en forkortelse for Food and Beverage), der blev afholdt i slutningen af juni.

Mikkeller er et dansk mikrobryggeri med ølbarer over hele verden. Til prisuddelingen blev Københavns Lufthavn også kåret til Europas bedste i kategorierne "New Food Hall", "Offer of the Year" og "Sense of Place". Lufthavnen blev i sidste kategori rost for sin evne til at skabe originale madoplevelser i tråd med den københavnske atmosfære.

Læs mere på www.airportfab.events. (mepje)