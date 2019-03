Med skyhøj udsigt på Midtsjælland: Åbningsdato nærmer sig for Tårnet

Camp Adventure

Camp Adventure er Danmarks største klatrepark, der byder på 10 trætopbaner med forskellige sværhedsgrader, en klatrehal og landets længste svævebaner.Lørdag 30. marts er der officiel indvielse for Tårnet, der er et 45 meter højt udsigtstårn, som snor sig op over trætoppene i Gisselfeld Klosters skove.Det åbner for offentligheden søndag 31. marts.Prisen for en tur i Tårnet er 125 kroner pr. person.Oplevelsen varer cirka to timer.Adressen er Denderupvej 19, 4690 Haslev.Læs mere på www.campadventure.dk