Madrid: Kvinderne uden hatte

Suffragetter kaldtes kvinderne, som i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet stod i spidsen i kampen for at blive fuldgyldige medlemmer af samfundet. På filmklip fra 5. juni 1915 på Amalienborg Slotsplads kan man se dem med vind i håret og de lange hvide kjoler, som var deres kendetegn, i spidsen for tusindvis af danske kvinder, som markerede, at de endelig havde fået stemmeret.

I Spanien var det ikke hvide kjoler og røde skråbånd, der blev symbolet, men manglende hatte. Her var det den kvindelige halvdel af Madrids avantgarde-kunstnermiljø, der i 1920'erne gjorde op med den undertrykkende kvindeopfattelse. Blandt andre Federico García Lorca, Luis Buñuel og Salvador Dalí var også aktive.

"En dag tog vi vore hatte af, for vi følte, at vores tanker og idéer blev presset inde, og da vi krydsede Poerta del Sol, kastede de sten på os og kaldte os alle slags navne", har maleren Maruja Mallo senere fortalt. Hun og de øvrige kvinder fortsatte med at gå uden hat offentligt, hvilket dengang var mindst lige så provokerende, som da deres danske rødstrømpesøstre brændte BH'erne 50 år senere. Las Sinsombrero - uden hat - blev kvinderne og deres oprør kaldt.

I 1931 fik kvinder valgret til det spanske parlament. Fem år senere udbrød den spanske borgerkrig. Kunstnerne flygtede og blev spredt for alle vinde, og i de efterfølgende 40 års diktatur var Las Sinsombrero ikke en del af Francos version af Spaniens historie. Deres indsats blev lidt glemt.

Men nu er "kvinderne uden hatte" aktuelle igen. Deres indflydelse kunstnerisk og politisk er anerkendt, og en ny restaurant i byens centrum har taget navnet Sinsombrero - og byder velkommen med en væg med knager og hængende damehatte.

Restaurantens interiør giver en 1920'er-klubstemning med enkel rummelighed, læder, diskret marmor, art deco-lamper og en stor central bar. Menukortet er også et besøg værd med varianter over klassiske spanske retter i herlig fusion med det asiatiske køkken.