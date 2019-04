Foråret banker på, og i takt med at vejret bliver varmere, dukker der flere og flere loppemarkeder op. Men det er ikke kun herhjemme, at man kan gøre et godt kup, så hvis man har en kræmmer gemt i maven og er ferm til at prutte om prisen, er der masser af markeder over hele Europa, der er et besøg værd.