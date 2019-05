Lolland-Falster er grænseland, unik natur og rig på oplevelser

Mange ville kunne nikke genkendende til de store turistattraktioner på Lolland-Falster som Maribo Domkirke, Knuthenborg Safaripark og Lalandia. Men landsdelen er meget mere end endeløse marker og de få, store turistbaskere. Det mente Anne Pilø Melillo, der er forfatteren bag bogen "111 steder på Lolland-Falster som du skal se", som giver bud på små perler af blandt andet natur, kunst og historie.

Kilderne til de 111 seværdigheder er gamle bøger og lokalt kendte. Både fotograf Threin Ottossen og helt almindelige mennesker, som Anne Pilø Melillo har mødt undervejs. At snakke med folk. Og lytte. At finde ind til perlerne handler om at give sig god tid. Det handler om ikke at sætte gps'en til det største slot og lukke øjnene undervejs.

- Vi fandt blandt andet Torslunde Fiskerleje. Ude i ingenting for enden af en hullet vej finder du et par joller, og et stykke fra kysten ligger en lang ø, hvor der engang har været sorte svaner. Sådan et sted uden for mange mennesker kan jeg godt lide. Det giver fred, siger Anne Pilø Melillo.

- Naturen på Lolland-Falster er noget særligt med den meget flade sydø og inddæmningerne. Man har mulighed for at gå eller cykle på diget, hvor du kan kigge ud over Østersøen til den ene side og ind over land til den anden. Oppe mod Smålandshavet har du det flotte, bakkede område, siger hun.

Anne Pilø Melillo fremhæver også de frivilliges indsats, som er med til at holde nogle kulturskatte i live. Eksempelvis det særprægede Richard Winthers Hus, der er et tidligere alderdomshjem i Vindeby på Nordvestlolland, som maleren Richard Winther købte i 1993 og indrettede som atelier. Her malede han på loft og vægge og forvandlede på den måde selve huset til det kunstværk, som i dag holdes i live med frivillige kræfter.