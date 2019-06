Levende kultur: Havbåde med kurs mod fremtiden

- Mange interesserede lægger deres vej forbi for at opleve havbådene og arbejdet med dem. Her kan man opleve, hvordan fiskene bliver fanget, landet og behandlet. Det er vores bidrag til et åbent Danmark. Det er interessant at lære hinanden at kende og se, hvordan andre gør tingene, fortæller Thomas Højrup, der er formand for Han Herred Havbåde. Her ses HM 33 Kikani, da hun blev søsat fra værftet i Slettestrand i juli 2017. I dag fiskes fra Thorupstrand. PR-foto

Foreningen Han Herred Havbåde har sikret overlevelsen af de klinkbyggede havbåde, der siden vikingetiden har præget danske kyststrækninger. Langs Jammerbugten kan man stadig nyde synet, når bådene lander. Eller besøge bådeværftet ved Slettestrand, der holder liv i håndværket bag.

Elbo, Nordvest, Skarreklit, Jammerbugt og Anna. Det er navnene på fem havbåde, som initiativgruppen bag Han Herred Havbåde sikrede for 13 år siden. De klinkbyggede både ligger på Slettestrand og Skarreklit ligger i Lidlstrand. Det er foreningens medlemmer, der står for at vedligeholde bådene, som de bruger til alt fra fiskeri til dykning. Det tager ikke mere end fem minutter at hive - eller hibe som er det lokale udtryk - havbådene i vandet eller op på sandstranden. Etnolog og formand for Han Herred Havbåde, Thomas Højrup, er ikke i tvivl om de historiske bådes rolle i de lokale samfund langs Jammerbugten. - Det er ikke bare et museum eller et minde fra en svunden tid. Vi lever af at bygge til fiskerne i Thorupstrand og vedligeholder bådene til alle de mennesker, som dermed får mulighed for at komme langt til havs, fortæller han. Vedligeholdelsen finder sted i et bådeværft, der tager udgangspunkt i det gamle håndværk bag de klinkbyggede både, der gør dem i stand til at kunne tåle at blive trukket på land og ligge på stranden. - I gamle dage fandtes der ikke havne i Danmark på samme måde, som der gør i dag. Dengang lå fiskerbådene på rad og række overalt ved de danske kyster, fortæller Thomas Højrup og nævner som eksempel, at navnet Gammelstrand i København stammer fra tiden, da bådene blev trukket op på stranden i ly af Slotsholmen.

Han Herred Havbåde



Foreningen har omkring 400 medlemmer.



Således er fem gamle havbåde blevet reddet fra ophugning. De fire af dem sejler ud fra Slettestrand. Den femte har hjemme i Lildstrand. Medlemmerne bruger bådene til fiskeri og sejlads i fritiden.



Besøgende kan følge med i arbejdet med restaurering og nybygning ved bådeværftet, hvor der er tilknyttet en lærlingeuddannelse, professionelle bådebyggere og en skibstømrer.



Det er et arbejdende værksted, og derfor tages der ikke imod besøgende i arbejdstiden på hverdagene, men det har åbent første lørdag i måneden fra klokken 10-15. Her kan også bookes rundvisninger.



Havbådehuset er et maritimt etnologisk videnscenter. Det ligger på Slettestrand og er åbent på hverdage i arbejdstiden samt den første lørdag i måneden fra klokken 10-15.



Her er bådebyggere i værftet ved Slettestrand i gang med at klæde en ny båd til Thorupstrand op. PR-foto

Et levende håndværk På bådeværftet trives det gamle håndværk med moderne teknologi. Her er tilknyttet en bådebyggeruddannelse, som indtil videre har udlært tre lærlinge. Til at stable værftet på benene fik foreningen støtte fra fonde, der ønskede at opretholde uddannelsen af klinkbyggere. - På værftet bliver der både savet, hugget og brugt elektrisk værktøj og kraner, fortæller han om kombinationen af gamle og nye arbejdsmetoder. Da det er et arbejdende værksted, er der lukket for offentligheden i hverdagene, men på udvalgte tidspunkter er besøgende velkomne. Bådeværftet lever på kommercielle vilkår og forventes at bygge 10 nye både i løbet af de næste 20 år. På landingspladserne, hvor havbådene ligger, kan nysgerrige slå deres vej forbi når som helst. - En landingsplads er en stor arbejdsplads. Sådanne steder plejer at være hegnet ind på grund af sikkerhed, men her får folk lov at se, hvordan det foregår, fortæller formanden.

Følg havbådene Er man interesseret i at følge havbådenes færd på vandet eller kurs mod land, anbefaler formand Thomas Højrup hjemmesiden www.vesselfinder.com (findes også som app). Her kan zoomes ind på Jammerbugten. De små, blå trekanter er fiskeskibe. På den måde kan man følge, hvor de sejler, og hvor de lander. Havbådene fra Thorupstrand fisker med snurrevod. Det vil sige, at de kaster anker, sejler rundt i en bue og tilbage igen. Mønstret kan sammenlignes med blomsten på en marguerit. Bådene i Thorupstrands flåde hedder blandet andet Liv, Goliat, Kikani, E.M. Olsen, Marianne, Mikamale og Vestfjord. Bådene fra Slettestrand hedder Anna, Elbo, Jammerbugt og Nordvest, mens Skarreklit sejler fra Lildstrand.

Fritidsfiskere i Slettestrand. PR-foto

Frisk fisk Der ligger havbåde på Thorupstrand, Slettestrand og Lildstrand. På Slettestrand ligger også videnscentret Havbådehuset, hvor besøgende kan blive klogere på den levende kulturarv. I Thorupstrand ligger erhvervsfiskerbådene, og her er der mulighed for at smage på fangsten. Ved vestenden af pakhuset i Thorupstrand kan der både købes frisk fisk, der er bragt i land, og man kan købe lette retter i en fiskebutik, der ejes af fiskerne i fællesskab. - Vi vil gerne gøre det attraktivt for folk at komme hertil og opleve kulturen omkring havbådene, fortæller Thomas Højrup. Udover foreningen Han Herred Havbåde blev også foreningen Thorupstrand Kystfiskerlaug stiftet i 2006. Foreningen består af 20 fiskerfamilier, der er gået sammen om at opbygge fælles fangstkvoter til bæredygtigt kystfiskeri i Jammerbugt og Skagerrak. Begge foreninger udspringer af en vedtagelse af fiskekvoter tilbage i 2005, hvor fangstretten gik fra fiskere til bådejere. - Det betød, at bådene blev købt op, og vi kunne se, at man meget hurtigt kunne miste de gamle havbåde, fortæller Thomas Højrup. De to foreninger gjorde det muligt for nye generationer af fiskere og håndværkere at føre kystlivet og kulturarven videre i fremtiden. - Finanskrisen var hård, men vi overvandt kriserne. Foreningerne står solidarisk sammen, forklarer formanden. I dag er der søsat projekter som "Hav i Balance", der er et udviklingsselskab. Formålet er at etablere en fond, som kan stille finansiering til rådighed for de unge kystfiskere til nye havbåde og samtidig sikre, at der holdes gang i lokale håndværk, service og muligheden for at fiske efter bæredygtige og naturskånsomme principper.

Tema: levende kulturarv Gå på opdagelse i Danmarks levende kulturarv. Den handler ikke om monumenter og museer, men om levende kultur som blandt andet traditioner, overbevisninger, kundskaber og fællesskaber. Det Kongelige Bibliotek har lavet en fortegnelse som udspringer af Unescos konvention til sikring af immateriel kulturarv. Dyk ned i et udpluk. Læs mere på www.levendekultur.kb.dk

De frivillige i bådelauget Elbo er i gang med kølhalingen. PR-foto

Thorupstrand en sen aften. PR-foto