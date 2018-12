Enhver, der er rejst på golfferie med fly, ved, at transport af golfudstyr kan være dyrere end selve billetten, og billigt er det næsten aldrig. I værste tilfælde er prisen over 1000 kroner tur-retur.

Det lukrerer Clubs To Hire på. Firmaet har siden grundlæggelsen i 2010 konstant udvidet antallet af udlejningssteder, så det nu er oppe på 29 i Europa, USA, Thailand, Australien, Sydafrika og Marokko. De ligger i lufthavnene i ankomsthallerne, hvor kunderne får udleveret det udstyr, de på forhånd har bestilt på nettet eller impulsivt vælger at leje på stedet. Man kan også få udstyret bragt til hotellet på ankomstdagen.

Nyeste forretning er i Johannesburg, Sydafrika. I Europa kan man leje golfudstyr i blandt andet Dublin, Malaga, Faro (Portugal) og på Mallorca, Madeira, Gran Canaria og Tenerife. Kunderne vælger på hjemmesiden lejeperiode, højre- eller venstrehåndssæt, mand- eller kvindesæt, udstyrsmærke og skafternes fleksibilitet. Clubs to Hire lover, at det altid er nyeste modeller fra anerkendte mærker som TaylorMade, Callaway, Titleist og Wilson.

En uges leje koster fra 35 euro (cirka 265 kroner), men selv om beløbet ofte vil være noget højere, vil det i de fleste tilfælde stadig være billigere end at betale et flyselskab for at transportere ens eget golfudstyr.

Blandt de få flyselskaber, som ikke tager betaling for transport af golfudstyr, er KLM og Air France. Det kræver blot, at man gratis tilmelder sig selskabernes "golfklub" på nettet, hvorefter man selv kan printe en voucher ud.

Se mere på www.clubstohire.com. /thor