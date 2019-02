Lej en bil og ta' et smut til Athen

Når nordjyske Suncharter fra den kommende sæson præsenterer Agios Minas som ny destination på det græske fastland, peger pilen sådan set også mod Athen.

Der er således blot 70 kilometer fra den lille, charmerende ferieby og ned til hovedstaden, der i den grad er et besøg værd.

Den absolut største seværdighed i Athen er ruinerne ved Akropolis, der årligt besøges af tre millioner turister - og ja, sommervarme eller ej, så er det værd at tage turen op til de imponerende bygningsværker.

På en mulig dagsudflugt til Athen bør man også sætte tid af til at lægge vejen fordi det antikke stadion Panathinaiko, der i 1896 dannede en betagende ramme om de første, moderne Olympiske Lege. Dengang var der plads til omkring 80.000 tilskuere på de mange trin af marmor.

Er man i storbyen på en søndag, er det også et must at vende snuden mod parlamentet og Syntagma-pladsen, hvor vagtskiftet klokken 11 er en seværdighed ud over det almindelige.

Når sulten melder sig, er det skønt at studere udvalget af menukort i Plaka, der er Athens ældste bydel. /brum