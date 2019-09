Læsertip i Kenya: Her kan du hjælpe med at dele mad ud til 20.000 børn - hver søndag

Hvis man er på ferie i Mombasa i Kenya og trænger til afveksling fra strandlivet, kan man tage en taxi til Nyali 20 minutters kørsel nordpå og få en oplevelse, man med garanti ikke glemmer. Og tilmed kan man gøre sig nyttig, hvis man har lyst til det, fortæller Danji Bhanderi, som bor i Vejle og driver apotek med adskillige filialer.

I Nyali ligger Sahajanand Feeding Centre, hvor omkring 20.000 børn hver søndag ved middagstid tropper op for at få udleveret en pose med for eksempel sukker, mel, kiks, brød, sodavand, bananer og chokolade. Indholdet skifter fra uge til uge. Kun børn kan komme ind, og så venter forældrene udenfor. Besøgende er velkomne til at hjælpe med pakning og udlevering af de mange poser, siger Danji Bhanderi.

Bag initiativet står hans fætter, Hasu Bhudia, som blandt andet ejer en cementfabrik.

