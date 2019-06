Kun et værelse: Central Hotel er Danmarks mindste hotel

Danmarks - måske endda verdens - mindste hotel ligger i Tullinsgade i København. Hotellet har kun et enkelt værelse, til gengæld oplever gæsterne at blive en del af det lokale i et helt særligt område af hovedstaden.

- Jeg plejer at sige, at det bedste, man kan gøre, er, at booke værelset en hverdag. Tage fra arbejde og hen på hotellet. Hygge på værelset et par timer, gå ud og spise og så tilbage på værelset og læse en bog eller se lidt fjernsyn. Her handler det om at være på værelset. Hotelværelser er ellers typisk et sted, du kommer ind i, smider dine ting og skynder dig ud igen. Det er ikke hotellet, der er oplevelsen, det er ikke der, du opholder dig, når du ikke sover, siger han.

Værelset måler 12 kvadratmeter, og der er tænkt over selv de mindste detaljer og farver i indretningen. Leif Thingtved er med egne ord træt af design og hvide vægge og ser sit hotel som et alternativ til hovedstadens andre hoteller.

Ideen til hotellet opstod, da han fik mulighed for at leje et hus i Tullingade, der havde stået tomt i en periode.

En del af det lokale

Fordi der kun er et enkelt værelse, mener Leif Thingtved selv, at hotellet kan noget, de større hoteller ikke kan.

- Du bliver en del af det lokale, når du bor her, fordi du er den eneste gæst. Og det er det, man gerne vil, når man er ude at rejse. Man håber at blive en del af det lokale et eller andet sted. Det elsker vi alle sammen, siger hotelejeren.

Samtidig ligger hotellet i et helt særligt område af København, der adskiller sig fra storbyens andre bydele. Den ligner mere København som byer så ud engang.

- Værnedamsvej er den sidste gade af sin art. Og gaden er, som den er, fordi den både tilhører Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, og de har aldrig kunnet blive enige om, hvad de skulle med den vej. Derfor fungerer den så godt. Der er små butikker, og der bor mennesker. Det er i virkeligheden ret enkelt, siger hotelejeren.

Ofte booker gæsterne kun en enkelt nat på hotellet, men Leif Thingtved oplever, at mange ærgrer sig over, at de ikke blev der lidt længere. Han tror, det skyldes, at folk er lidt skeptiske ved tanken om et hotel med kun et enkelt værelse.

- Jeg har stamgæster, blandt andet et amerikansk par, der har været her tre gange af fem nætter. Det er hyggeligt, for de bliver virkelig en del af det lokale. Anden gang, de var her, inviterede jeg dem hjem til en kop kaffe. Imens de var her, gik op for mig, hvor meget jeg var oppe at køre over at kunne give dem den oplevelse, siger Leif Thingtved, der har haft en alsidig karriere. Han har blandt andet drevet en gammel pølsevogn og været i filmbranchen i mange år.