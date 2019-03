Symphony of the Seas er en dame med format: Hun er fjerde og nyeste skud på stammen i Royal Caribbeans klasse af havkæmper og dermed verdens største krydstogtskib. Skabt især med tanke på familier, hvorfor programmet for underholdning om bord er heftigt. Fra en fin karrusel med heste til finurlige robotbartendere og de vildeste hightech-shows på is. Ingen behøver få "the cruise blues" om bord på Symphony.