Kronprinsparret fejrer Dannebrog i Vordingborg

- På en dag, hvor Dannebrog fejres flere steder i Danmark, er vi både glade for og stolte over, at kronprinsparret har takket ja til at deltage i fejringen af Dannebrog her i kongebyen Vordingborg. Vi ved fra tidligere besøg fra Kongehuset, hvor populært det er, og jeg er ikke i tvivl om, at kronprinsparrets deltagelse i fejringen af Dannebrog vil gøre det til en endnu større folkefest, som rigtig mange vil deltage i, udtaler han i en pressemeddelelse.

Danmarks rød-hvide flag bliver hejst til fødselsdage og på mærkedage. Vi vifter med det til store sportsbegivenheder og klistrer det på lykønskningskort. Der er med andre ord grunde nok til at fejre 800-året for Dannebrog, der finder sted i år. Fejringen finder sted i Vordingborg i tredje weekend af juni. Programmet for fredag 14. og lørdag 15. juni vil løbende blive offentliggjort af arrangørerne, men et punkt er fastlagt. Kronprinsparret deltager i festlighederne om lørdagen, der er Valdemarsdag. Et besøg, som Vordingborg Kommunes borgmester, Mikael Smed, ser frem til.

800-året for Dannebrog bliver fejret i Vordingborg 14. og 15. juni.Fejringen bliver med deltagelse af kronprinsparret.Det er Bycentrum Vordingborg, Danmarks Borgcenter og Vordingborg Kommune, der står bag festdagene.Adressen for Danmarks Borgcenter er Slotsruinen 1, 4760 Vordingborg.Find programmet på hjemmesiden www.vordingborg.dk/dannebrog Fejringen af Dannebrog finder sted i flere i byer i Danmark. Find arrangementer på www.visitdenmark.dk Også museer markerer 800-året for flaget. Man kan blandt andet opleve udstillinger i Den Gamle By i Aarhus og på Museet Ribes Vikinger.

Flaget fra himlen

Lederen af Danmarks Borgcenter, Carina Nørgaard Schou, er også stolt over, at kronprinsparret vælger at fejre Dannebrogs jubilæum i netop Vordingborg.

- Det er for os en vigtig anerkendelse af, at vores allesammens nationalflag har sine rødder her i byen, hvor Valdemar Sejr regerede hele landet fra sin store kongeborg. Nu går arbejdet for alvor i gang med at skabe et brag af en folkefest på det smukke borgterræn, når vi skal fejre vores vigtigste nationalsymbol og være med til at manifestere Vordingborg og Danmarks Borgcenter som en topattraktion på danmarkskortet, udtaler hun.

Sagnet om Dannebrog lyder, at det faldt ned fra himlen under slaget ved Lyndanisse i Estland 15. juni 1219, hvor Valdemar Sejr kæmpede mod esterne. Med flaget som kampfane slog han esterne. Derefter blev den nordlige del af Estland et hertugdømme under den danske krone, indtil Valdemar Atterdag solgte besiddelsen i 1346.

Det er Bycentrum Vordingborg, Danmarks Borgcenter og Vordingborg Kommune, der står bag programmet for festdagene, der kommer til at byde på oplevelser og underholdning for alle aldre.