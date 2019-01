Korfu: Her erfire af de bedste strande

Ifølge hjemmesiden Korfuinfo.dk hører disse fire strande hjemme blandt de absolut bedste på den græske ø Korfu:

1 San Stefanos For at komme frem til San Stefanos går turen ad nogle ret små, snoede veje. Pludselig åbner det hele sig op, og man kan se ud over en stor, smuk bugt med en hesteskoformet, næsten hvid sandstrand. Er stranden ikke nok, er der altid den gamle landsby og den lille fiskehavn. Men stranden, med den flade havbund, de fornuftigt placerede barer og tavernaer, vandsportsaktiviteter og det fine klima, er det helt store trækplaster.

2 Glyfada Dette rolige hjørne af Korfu er stedet, hvis man vil have fred og ro. Samtidig er her også en af øens smukkeste strande. Med det lyse, honningfarvede sand, der glider gennem tæerne som det blødeste uld, og det topasblå vand med et bagtæppe af smaragdgrønne bakker, er man her så tæt på perfektion, som man kan komme. Byen er lige så charmerende og udgør det perfekte sted at sidde i fred og ro med et glas af ens foretrukne væske og bare slappe af og suge stemningen ind.

3 Perama Perama er et afslappet område omgivet af skov, og på kystsiden er der en hel stribe af bugter. Men man er blot en meget kort bustur væk fra Korfu by med alt, hvad denne har at byde på. Så en ferie i Perama kan være nøjagtig så stilfærdig eller livlig, som man har lyst til. Hovedstranden er naturligvis den mest søgte, men der er mange, nærmest menneskeforladte, bugter inden for bekvem gåafstand. Havet er fredeligt og krystalklart.

4 Barbati Barbati er noget helt for sig. Her rammer det krystalklare vand en fantastisk smuk, hvid strand overvejende af ral, og lige bag stranden overtager et trædække, der omgående svinger sig i vejret til en bjergkam, der står skildervagt over hele bugten. Dette område har to sjæle. Den fredelige strand, der nærmest føles afskåret fra omverdenen, og lige på den anden side af vejen ligger boliger og forretninger, barer og tavernaer.