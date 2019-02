Kommentar: De sikreste lande for singlerejsende

Jeg elsker at rejse, så jobmæssigt kan jeg ikke være bedre placeret, og jeg har det privilegium, at jeg på arbejdsrejser altid er sammen med en eller flere. På private ture altid sammen med min ægtefælle og måske også gode venner.

Men ville jeg også rejse, hvis jeg var alene? På arbejdsrejser, ja, men privat er jeg mere usikker. For mig er en stor del af fornøjelsen at have nogen at dele oplevelserne med, men hvem ved: Måske kan man lære at rejse alene.

Jeg kender én, som ligefrem foretrækker sit eget selskab frem for at skulle være afhængig af en rejsefælles luner og lyster, og flere, som i hvert fald ikke anser det for hæmmende at tage af sted alene. De tager tingene, som de kommer, og ved af erfaring, at de nok skal finde selskab, hvis de har behov for det.

Det er meningsløst at diskutere, om det generelt er nemmere for mænd end kvinder at rejse alene, men det er indiskutabelt, at i blandt andet nogle muslimske lande er det svært at være singlerejsende kvinde.

De fleste har nok en god fornemmelse for, om et land er sikkert at rejse i, og ellers kan man tage bestik af det ud fra, hvad indbyggerne i det pågældende land selv siger. Det undersøger Gallup hvert år og udgiver derpå resultatet i et "lov og orden-index" baseret på svar fra indbyggere i 142 lande. De bliver blandt andet spurgt om, hvor sikre de føler sig, når de går ud alene om aftenen, om deres tillid til det lokale politi, om de er blevet forulempet, og om de er blevet overfaldet.

Rejsesitet Wegoplaces.me har publiceret dele af nyeste undersøgelse, og den rummer - i hvert fald for mig - overraskelser i både top og bund. Landene er rangeret efter, hvor det er sikrest at rejse alene, og helt i top med 97 ud af 100 mulige point ligger Singapore. På de tre næste pladser med hver 93 point kommer Norge, Island og Finland. Derpå Usbekistan og Hongkong med hver 91 point og Schweiz og Canada med 90 point. Indonesien scorer 89 point, og Danmark sniger sig netop ind i topti med 88 point.

I bund ligger Venezuela med en score på 44 fulgt af Afghanistan, Sydsudan, Gabon, Liberia, Sydafrika, Mexico, Den Dominikanske Republik, Botswana og Sierra Leone.

Som "værktøj" for danske singlerejsende lider listen dog under, at det er lokales vurdering af forholdene. Man kan sagtens forestille sig, at en udenlandsk kvinde kan løbe ind i problemer, som ikke vil overgå en lokal, hvorfor det er klogt at støtte sig til Lonely Planet og andre rejseguiders vurdering af sikkerhedsforholdene for turister, der bevæger sig rundt alene.

I Magasinet Rejser vil vi gerne formidle tip og advarsler fra singlerejsende til andre i samme båd, så tøv ikke med at sende en mail til rejser@jfmedier.dk senest 15. februar.

Et af tippene fra Wegoplaces.me er i øvrigt, at kvinder - uanset om de er gift eller ej - kan tage en ring på ringfingeren. Det kan i nogle tilfælde få mænd til at holde sig på afstand.