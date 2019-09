Kom med til byen hvor Titanic stævnede ud fra

Oplev hvor meget skibsfarten og passagertrafikken gennem årene har betydet på godt og ondt i den britiske by, som kalder sig "Cruice Capital of Europe".

Allerede under romerne var det en vigtig handelsby. Dengang hed byen Clausentum. Senere blev byen ud til Den Engelske Kanal mest kendt for skibstrafik. Det var herfra briterne stævnede ud på rejserne til Great Britains besiddelser eller kommende besiddelser ude i den store verden.

Næste år, 5. august, er det for eksempel 400 år siden, at Mayflower smed trosserne på kajen i Southampton for at sejle de første pilgrimme mod USA, hvor de grundlagde den første koloni i New England. Det vil naturligvis blive fejret i byen, selv om det er en anden engelsk by, kolonien i Amerika fik sit navn efter. Et medfølgende mindre skib sprang nemlig læk, da de var nået ud i Atlanterhavet, og begge skibe returnerede til Plymouth for at samle deltagerne på ét skib - hvorfor kolonien, der blev navngivet efter sidste engelske havn, kom til at hedde Plymouth Colony.

Men den mest omtalte afsejling fra Southampton er uden tvivl 10. april 1912. Da stævnede Titanic ud på sin jomfrurejse mod New York med katastrofale følger, da det, der blev kaldt verdens mest moderne og "synkefri" skib, ramte et isbjerg fire dage senere, gik ned og 1514 mennesker omkom.

Den grusomme historie om forliset og den efterfølgende retssag optager en stor del af Southamptons Sea City Museum. Men hvad der er nok så interessant ved netop denne Titanic-udstilling er, at den også handler om byen som hjemhavn for de mange passagerrederier, og om hvilken effekt det havde for både samfund og indbyggere - før og efter Titanic.

Et af udstillingslokalerne har for eksempel et tegnet bykort anno 1912 over hele det hvide gulv, og et hav af røde pletter viser de adresser, hvor et eller flere familiemedlemmer omkom ved forliset. Det gør anderledes indtryk end de kolde fakta: 500 familier mistede familiemedlemmer, hvoraf flertallet var besætningsmedlemmer.

En spændende udstilling, som bestemt er en pause værd.

Der er åbent alle ugens dage mellem klokken 10 og 17. Entré til alle udstillinger er 8,50 pund (godt 70 kroner) for voksne. seks pund (cirka 50 kroner) for børn under 16 og seniorer over 60 år.

Hvor: Havelock Rad i byens tidligere retsbygning og politistation.

Læs mere på seacitymuseum.co.uk.