København: Find De Seks Glemte Kæmper

Pludselig, da stien mellem træerne drejer, kan man se ham: Venlige Teddy, som rækker sin højre arm ud, så den danner en lille bro over bækken, mens den venstre er bukket i albuen og er en port over stien, som fortsætter rundt om ham.

Det er et overraskende og festligt syn midt i Hakkemosen i Høje Taastrup Kommune skabt for et par år siden af kunstneren Thomas Dambo. Med forskellige grupper af hjælpere har han rundt om på Københavns Vestegn bygget i alt seks store trolde af genbrugstræ og andet "affald". Han har fortalt, at hans tanke blandt andet er at inspirere andre til at bruge det kasserede som en ressource - og samtidig have det sjovt.

"De Seks Glemte Kæmper", kalder Dambo sine trolde, som er gemt lidt af vejen i naturen, så man må på skattejagt for at finde dem. Og kæmper er de. Venlige Teddy er vel omkring fire meter høj, som han sidder dér. Han er som de øvrige fem forsynet med et lille vers med et hint til, hvor man kan finde den næste kæmpe:

"Mine arme er lange og hjælper dig på vej.

Jeg bli'r aldrig sur, kom bare og træd på mig.

Jeg har en stor flok søskende, men vi er gemt for mennesker.

De kalder os for Vestegnens Glemte Kæmper.

Bag campingpladsen ude i den rødeste åre

På bakken sover bror Louis lige fra vinter til vår."

Tættest på Teddy gemt i skoven ud til Tueholmsøen i Albertslund Mose omgivet af motorveje finder man Lille Tilde. At kalde hende "lille" er nu en tilsnigelse, for hun rager godt op mellem træerne, hvorfra hun skuer over mod den modsatte side af søen, hvor endnu en trold, Thomas på Bjerget, gemmer sig.

De tre resterende kæmper er Oscar Under Broen, som kan findes under en bro i Ishøj Strand, mens sovende Louis med de store fødder er tættest på København nær Absalon Camping i Rødovre. Bakke Top Trine er som den eneste ude i det åbne landskab på Vestvolden i Hvidovre. Her ligger hun på en bakketop, hvor man kan kravle op i hendes håndflade og få en flot udsigt over Avedøresletten.

Læs om De Glemte Kæmper på Thomas Dambos hjemmeside, hvor der også er "skattekort", som viser vej til de seks trolde: https://thomasdambo.dk/works/de-glemte-kaemper/.