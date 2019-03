København: Farveorgie på kirkegården

Det har udviklet sig til en kæmpeattraktion, når kirsebæralléen på Bispebjerg Kirkegård ved København blomstrer - og det gør den snart.

Bispebjerg Kirkegård er kendt for sine smukke lange alléer, og én af dem blev i 1992 flankeret af to rækker med japanske kirsebærtræer.

Samtidig forbød man bilkørsel på alléen, så man kunne give kirsebærtræerne fred til at danne noget, der nærmest minder om en tunnel eller i hvert fald et "tag" på alléen.

Og nysgerrige strømmer til for at se kirsebærtræerne i blomst. Turister, familier og nyforelskede par, som skal have tage deres selfie under træerne.

Over 150.000 besøgte sidste år kirkegården i blomstringstiden, og i weekenderne er der nærmest festivalstemning - selv om det er en kirkegård. Der er opstillet ekstra toiletter, og folk slår sig ned ved alléen.

De japanske kirsebærtræer er af en sort, som ikke bærer frugt. De blomstrer i tre-fire uger.

De er normalt på deres højeste midt i april, men det kommer selvfølgelig an på vejret. Så hvis man vil opleve "kirsebær-tunnelen", må man selv holde lidt øje med blomstringstider.

Bispebjerg Kirkegård ligger kun seks-syv kilometer fra Københavns centrum. Kirkegården ligger lige ved siden af Utterslev Mose, som også er en udflugt værd. /vio