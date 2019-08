Klager over feriehuse handler mest om rengøring

Mangelfuld rengøring er det klagepunkt, der fylder mest hos Ankenævnet for Feriehusudlejning. Det kan for eksempel være dårlig lugt og mug i brusekabinen. Det skriver Standby.dk, der er et branchemedie om rejser og turisme.

Oplever man, at feriehuset, man har lejet, for eksempel mangler rengøring, er det vigtigt, at man som forbruger giver udlejeren mulighed for at rette op på klagepunktet, lyder rådet fra Ankenævnet for Feriehusudlejning. Den samme anbefaling giver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

- Det er vigtigt, at udlejeren får mulighed for at rette op på den mangelfulde rengøring. Giver man ikke udlejeren mulighed for det, risikerer man som lejer at stå dårligt i en klagesag, siger forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann, i en pressemeddelelse.

Der er omkring 220.000 feriehuse i Danmark, men kun cirka 40.000 udlejes, så de indgår i de officielle statistikker. /mepje