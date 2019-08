Halland i Sverige bliver også kaldt Sveriges Riviera på grund af sin lange kyst, der består af hvide badestrande og klippestrande. Strande som Tylösand, Skrea, Mellbystrand og Apelviken tiltrækker alle slags strandentusiaster, men er også kendt som et surferparadis med gode forhold til kitesurfing, SUP og bølgeaktiviteter. Vandsporten har også skabt et surfmiljø, og som noget nyt i år har Laholms første surfcafé slået dørene op på Mellbystrand. En anden nyhed er B&B Villa Surf Garden, der udlejer både kite, SUP og fatbikes, som er en cykel med store dæk, der er velegnet til off-road. (mepje)