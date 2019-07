Kig med i Sagnlandet Lejre: Udsmykning af vikingekonges hal går i gang

Den rejser sig over landskabet. Højt mod himlen og med skibets form, men langt større end noget sejlende skib, og større end noget hus nogensinde set.

Skjoldungernes kongehal er imponerende og skræmmende magtfuld.

Synet af Kongehallen må have overvældet de besøgende dengang for 1300 år siden i slutningen af jernalderen og begyndelsen af vikingetiden. Dengang landet - nok Sjælland - havde forvandlet sig til et stærkt kongedømme.

Resterne af den store kongehal blev opdaget et par kilometer væk i Gammel Lejre i 2009. Den var langt større end de haller, der tidligere var fundet, og som i mere end en snes år havde givet Sagnlandet Lejre, det historisk-arkæologiske forskning- og formidlingscenter nær Roskilde, drømme om at genskabe en sådan hal i centret.

Det nye fund af en langt større og mere imponerende kongehal satte skub i drømmen - og med støtte fra Augustinus- og A.P. Møller-fondene blev den i 2015 til virkelighed. I lidt over to år blev der regnet og tegnet. Grundplanen havde man fra arkæologernes udgravninger, og med den og eksperters og arkitekters hjælp kunne byggeriet gå i gang.

Den færdige kongehal bliver en autentisk helhedsoplevelse, men byggeriet har krævet moderne hjælpemidler som for eksempel en kran, både for at sikre hallens holdbarhed og for at skåne håndværkernes rygge. Arbejdstilsynet ville aldrig give tilladelse til andet i et byggeri af de dimensioner.

For halvandet år siden blev fundamentet støbt. Ja, en tilsnigelse, men det sikrer både de bærende stolper og hele bygningen en længere levetid og giver samtidig mulighed for at lægge gulvvarme, så hallen også kan benyttes i vinterhalvåret. Betongulvet bliver naturligvis dækket, så det ikke kan ses. Der er også lagt el ind, godt skjult. Lokalet skal kunne oplyses under rengøring, siger reglerne.

Nu er kongehallens ydervægge rejst og taget lagt på den 61 meter lange, 12 meter brede og 10 meter høje kongehal, og håndværkerne kan gå i gang med de indvendige vægge, gulve og de op til tre meter høje døre samt hele udsmykningsarbejdet i tronsalen, i modtagerummet og indgangen. Og Sagnlandet har netop fået tilladelse til at åbne for publikum i den forbindelse.

Frem til den 10. august er der derfor en enestående mulighed for at opleve, hvordan billedskæreren forvandler de forskårne dekorationer til vikingekunst, og hvordan sølv- og guldsmeden genskaber nogle af de skatte, som arkæologerne har fundet.

Kongehallen er efter planen helt færdig til næste år, hvor der bliver officiel indvielse i foråret eller den tidlige sommer.