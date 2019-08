Badesøen i Albertslund

Friluftsbadet Badesøen er et af Nordeuropas største opvarmede friluftsbade. Det cirkelrunde bassin med en diameter på 60 meter og en dybde på op til 3,8 meter er centrum for en stor del af kommunens friluftsliv, især blandt unge mennesker. Badesøen åbnede i 1973 og holder åbent fra maj til august. Der er noget for både store og små i Friluftsbadet Badesøen, hvor op til 60 meter lange vandrutsjebaner kan få det til at kilde i maven på de fleste. Badesøen består af et stort bassin samt et mindre soppebassin. Det store bassin er inddelt i områder, der tilgodeser behovene for både de helt små børn, de større børn og barnlige sjæle samt motionisterne.