KLM stopper salg af varer i flyene

Det hollandske flyselskab KLM, som flyver fra Billund og København til Amsterdam, stopper med salg af toldfri varer på europæiske ruter til juli og på interkontinentale ruter til januar. Passagererne ønsker ikke i samme omfang som tidligere at handle i luften, oplyser selskabet i en pressemeddelelse. Kunderne har vænnet sig til et større udvalg og lavere priser på internettet, lyder forklaringen, men også konkurrencen fra et stigende antal lufthavnsbutikker har haft indflydelse på beslutningen.

Flere amerikanske flyselskaber har allerede droppet salget af toldfri varer om bord på flyene. KLM bebuder nye initiativer for at tilfredsstille de kunder, der gerne vil handle i forbindelse med rejsen. /thor