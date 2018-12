Juletid i Ree Park: En tur med damplokomotiv

For tredje år i træk byder Ree Park Safari indenfor i Djurslands safaripark. Her kan besøgende opleve julestemning på tur gennem parken med damplokomotivet Black Beauty i spidsen. Denne juls nyhed er en skøjtebane.

Safariparken i Djursland, Ree Park Safari, pynter op til jul, når de slår dørene op for besøgende de tre første weekender af december. Fra safariparkens togstation Central Station står billetkonduktøren klar til at sælge billetter til Amerika Expressen, der bliver trukket af damplokomotivet Black Beauty. Turen går igennem det nordamerikanske område af parken. Bjørnene er sandsynligvis gået i vinterhi, men der er mulighed for at spotte de arktiske ulve, bisoner og elge. Hvis vejret er godt, åbner hele parken med mulighed for at tage på safariture og prøve kamelridning.