Hinduistiske tamiler underkaster sig pinsler i håb om at få hjælp af krigsguden Murugan. Det sker ved en årlig festival i august, men også på andre tidspunkter af året kan man opleve smertefulde optog.

Vi er på vej ud af Chennai, da vores minibus pludselig må sagtne farten på den tosporede vej i den sydindiske millionby. Et følge af barfodede hinduister fylder vejen, mens trommeslagere slår tonen an, og folk følger optoget langs strækningen. Vi beder buschaufføren stoppe for at komme helt tæt på den støjende seance, og det første, der møder os, er en kvinde, der kommer gående foroverbøjet. Bag hende følger et bundt store kokosnødder, som kvinden trækker hen ad asfalten via to gule reb. Det er først, da kvinden har passeret os, at vi ser, at de tynde reb er bundet til en spids krog, der er sat fast i hendes ryg. Hendes mørke hud på ryggen buler ud, mens hun trækker sin bagage. Kort efter følger en håndfuld mænd, som alle er piercede gennem kinderne med lange, tynde spyd. De trækker ikke kokosnødder, men hver sin pyntede tuk-tuk fyldt med børn. Folk opmuntrer højlydt mændene til at sætte fart på de små køretøjer, og det er tydeligvis ikke uden smerte, at de gule reb i deres piercede rygge spændes ud, mens de sætter i et anstrengt, langsomt løb frem på asfalten.

Selv børn tager del i optoget, og på et tidspunkt bliver det for meget for den lille pige, hvis tårer løber ned ad kinderne. Hun bliver trøstet og fortsætter i følget, som får sat pengesedler på tøjet. Foto: Torben Juhler

Penge går til templer Vi er vidner til et religiøst optog, og nogle af deltagerne fortæller, at de går en pilgrimsrute mellem to af byens templer. På strækningen sætter følgere og forbipasserende rupee-sedler fast med i deres farverige dragter og kjoler med sikkerhedsnåle. Penge, der går til templerne. Let krøllede pengesedler sidder der også i en rød kjole, der tilhører en piercet pige, der næppe er mere end fem-seks år gammel. Bag hende sidder en hel karavane af unge mænd og kvinder, der ligesom barnet er piercet. De fleste i ansigterne, mens andre også har hele overkroppen fyldt med nåle, der bærer på hver sin lime-lignende frugt.

Vejen dertil Forholdet mellem Danmark og Indien er stærkt forbedret de senere år, og som en konsekvens heraf åbnede Air India for snart halvandet år siden en direkte rute mellem København og Delhi. Flyveturen tager mellem syv og otte timer og en returbillet København-Delhi kan købes fra 3000 kroner. Det indiske flyselskab har direkte forbindelse til Chennai - to timer - og en række andre indiske byer, og billetterne er til at betale. En returbillet Delhi-Chennai koster under 600 kroner. Det er også muligt at flyve fra Danmark til Indien med en lang række andre internationale selskaber, men det kræver et flyskift undervejs.

Flere mænd trækker tuk-tuker fyldt med børn med et reb, der er fæstnet til en krog i deres rygge. Imens opildner de øvrige hovedpersonerne til at bide smerterne i sig. Foto: Torben Juhler

Håber på at få hjælp Bagerst i optoget går en mand, der har sin overkrop fyldt med et stort antal af de lange, tynde spyd, og som de øvrige deltagere i ceremonien tilbeder han den hinduistiske krigsgud Murugan. Krigsguden tilbedes især blandt tamiler i Sydindien og Sri Lanka, og de mange spyd i kinder og kroppe symboliserer netop Murugans våben. Ved at underkaste sig disse fysiske byrder og smerter viser de hengivenhed over for guden i håb om at få hjælp, ofte på vegne af en elsket eller et familiemedlem. Det kan være hjælp til at blive kureret for en sygdom, hjælp til at finde et arbejde eller hjælp til noget helt tredje.

Indimellem gør optoget holdt på den tosporede vej i Chennai, hvor tilbederne af den hindusitiske krigsgud Murugam går mellem to templer. Foto: Torben Juhler

Hvad religion får mennesker til Igen bliver vi bekræftet i, at de indiske skikke og det levede liv, vi møder på vores vej som besøgende, gør størst indtryk under en rejse i Indien. Men vores guide er ikke begejstret for vores oplevelse. Han havde hellere set, at vores bus var fortsat forbi optoget. I hans øjne er det kun overtroiske folk uden skolegang og viden, der ofrer sig og udsætter sig for smerte og pinsler på den måde, som disse mennesker gør. Han fortæller, at det er de samme personer, som går på glødende kul i forbindelse med den årlige festival Kavadi Attam, som typisk finder sted i august alt afhængig af månefasen. Hvorfor optaget foregår her uden for sæson, får vi aldrig svar på. Men da tårerne pludselig triller ned ad kinderne på den lille, piercede pige i den røde kjole, forstår vi hans skepsis. En stille undren over, hvad religion kan få mennesker til at udsætte sig selv for, melder sig uvilkårligt, mens optoget fortsætter sin smertefulde gang mod templet.

Forrest i optoget bæres en statue af krigsguden Murugan. Ved at underkaste sig disse fysiske byrder og smerter viser de hengivelse til guden i håb om at få hjælp, ofte på vegne af en elsket eller et familiemedlem. Foto: Torben Juhler

Det første, vi ser, er en kvinde, der trækker et bundt kokosnødder efter sig via et tyndt, gult reb, der er fæstnet til kroge i hendes ryg. Foto: Torben Juhler

Langt de fleste tilbedere af krigsguden er piercet med lange, tynde spyd gennem kinderne. De mange spyd symboliserer krigsguden Murugans våben. Foto: Torben Juhler