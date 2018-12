I campingvognen: Familien Hansen holder jul på hjul

Forteltet er pyntet med granguirlander og lyskæder, og andestegen syder i grillen. Juletræet står i sneen udenfor, og inde i vognen er der lunt og rart.Familien Hansen fra Slagelse foretrækker at fejre jul i deres campingvogn, så hvert år pakker de bilen, spænder vognen på anhængertrækket og kører til Østrig.- Jeg tror, det er tæt på 12. år til jul, at vi gør det. Før har vi altid snakket om, om vi skulle tage i sommerhus og holde julen og nytåret. Vi gad ikke det traditionelle juleræs med julefrokoster og sådan noget, fortæller Torben Hansen.Han ejer Slagelse Camping og Outdoor Center, og det var faktisk nogle kunder, der spurgte, om familien ikke vil med på juletur sydpå. Det ville de gerne, og siden har de holdt ved. Familien har selv fået et andet vennepar med på idéen, så de nu tilbringer juledagene sammen i Østrig hver år. Et par gange har der været en tredje familie med, fordi de også gerne ville prøve det.Familierne spiser ikke sammen juleaften, men er sammen de andre dage, hvor de står på ski, går ture og hygger sig.Familien Hansen kører typisk 22. december, for så har de 23. december til at stille vognen an og falde til. Den 24. holder de jul, med alt hvad det indebærer.- Juletræet står udenfor. Og når ungerne synes, vi skal fare rundt om juletræet, farer vi rundt uden for i sne, fortæller Torben Hansen.Der er også pyntet op inde i vognen, dog ikke så meget, for det er begrænset, hvor meget de gider slæbe med.

Pladsen er fyldt op

De tre børn er mellem 14 og 23 år, og nogle år har de også haft svigersønnen med. Så de er tæt sammen, når de er af sted, men det er kun rart, synes Torben Hansen.Han er godt klar over, at børnene måske falder fra med tiden, og det er også blevet sværere at få det til at gå op med uddannelse og deres arbejde.- Men vi snakkede lige om det over aftensmaden, og de vil hellere end gerne med derned, så sådan bliver det nok også fremover, siger Torben Hansen.Fordi Torben Hansen er selvstændig er julen et godt tidspunkt at rejse på, fordi der er mange lukkedage i butikken. Samtidig kan han mærke, at det er sundt for ham at komme lidt væk, for som selvstændig er der altid et eller andet, man burde ordne i butikken, så han ville nok alligevel komme til at arbejde, hvis han var blevet hjemme.Familien bliver som regel i Østrig til 2. eller 3. januar, og de er langt fra alene på campingpladsen, selvom det er vinter.- Juleaften er campingpladsen ikke fyldt op, men første- og anden juledag bliver den fyldt helt op. Så det er meget brugt for tyskere og østrigere. Og vi ser det også mere i Danmark. De campingvogne, vi har nu om stunder, bliver mere og mere velegnede til de kolde perioder, siger Torben Hansen.