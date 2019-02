Husum: Julemarkedet læner sig op ad havnen

- Julemarkedet foregår foran Husums bykirke på markedspladsen, og derfra er der kun en kort vej til havnen, som også er udsmykket med juletræer med lys. Husum er jo en by, hvor havnen og værftet har spillet en stor rolle, så det er naturligt at inddrage havnearealet, siger Kerstin Sick, der har ansvaret for at markedsføre byens julemarked.

Julen i Husum har et hovedsæde på pladsen foran byens største kirke, hvor lys og boder indbyder de besøgende til lige at tage en pause for at nyde de gode sager, de fleste tyskere forbinder med julen. Foto: Oliver Franke

Jul på slottet den 8. december

Kerstin Sick understreger, at byens julemarked har knap så meget Disneyland over sig som man måske kan finde andre steder med større julemarkeder.

- Vi har også som et af de eneste her på vestkysten et slot, der hvert år den ottende december har et arrangement med live- musik og guidede ture gennem slottet. Slottet er kun fem minutters gang fra markedspladsen og julemarkedet, så det er nemt at få den oplevelse med, når man nu er i byen, siger Kerstin Sick.

Hun slutter med at fremhæve, at byen også har et julemuseum, der godt nok har åbent året rundt, men det jo særligt aktuelt at besøge, når december kommer.