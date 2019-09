Fra 1. oktober skal danskere og andre EU-borgere have visum for at komme ind i New Zealand. Det kan ordnes på nettet ligesom et turistvisum til USA, det såkaldte ESTA.

Det newzealandske NZeTA gælder for rejsende, som højst skal opholde sig i landet i tre måneder. Man skal desuden kunne fremvise en returbillet eller en flybillet til et andet land.

Prisen er 9-12 NZ-dollar eller cirka 40-50 kroner. Der kan gå op til tre døgn, før man får svar, men nogle gange også blot få minutter. /thor