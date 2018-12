Husk det: Medicin i håndbagagen

Kufferter kan blive forsinket eller helt forsvinde mellem lufthavne. Husk derfor, at blandt andet vigtig medicin altid skal ligge i håndbagagen, aldrig i kufferten.

Det er nævnt før, men påmindelser er øjensynligt nødvendige. For nylig afsagde Pakkerejse-Ankenævnet en kendelse, hvor klageren ganske vist fik medhold i, at han skulle have erstatning for forsinket bagage (kufferten kom først til hotellet dagen før hjemrejsen), men udgiften til køb af medicin på feriestedet (vigtig medicin lå i kufferten) kunne han ikke opnå erstatning for. Nævnet konkluderede: "... da det er den rejsendes eget ansvar at opbevare medicin i håndbagagen, har bureauet ikke pligt til at erstatte klagerens udgifter til køb af disse effekter." /thor