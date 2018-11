Hotelophold: Femstjernet luksus med udsigt til Flensborg Fjord

Alter Meierhof, et femstjernet hotel, godt seks kilometer uden for Flensborg på vejen mod Glückburg, har udsigt til Flensborg Fjord.PR-foto

På hotellet Alter Meierhof lige uden for Flensborg by tilbyder man wellness med orientalske indslag. Og det femstjernede hotel har både en julepakke på programmet og et tilbud om at fejre nytåret med fest til den lyse morgen.

Mon ikke en vandretur langs Flensborg Fjord kan få selv den mest urolige sjæl til at finde roen - om end så bare for et øjeblik med udsigten til de sønderjyske kyster på den anden side af fjorden. Samme syn møder en fra Alter Meierhof, et femstjernet hotel, godt seks kilometer uden for Flensborg på vejen mod Glückburg. - Beliggenheden med udsigten ud over Flensborg Fjord er et af vores stærkeste kort. Der er meget få hoteller, der kan tilbyde dette, siger Michael Bach, salgsdirektør på Alter Meierhof. Ifølge ham kommer mange af de danske gæster for både at nyde wellness sammen med muligheden for at købe lidt ind i den nærliggende Flensborg by. Op mod halvdelen af gæsterne er danske, fortæller han.

Alter Meierhof har en 1.400 kvadratmeter stor afdeling med wellness og spa, hvor man tilbyder en række former for forskellige massage og ansigtsbehandlinger.PR-foto

Udendørs opvarmet pool med udsigt til fjorden Hotellet har 54 værelser og suiter, restaurant og bar sammen med - ikke mindst - en swimmingpool, hvor gæsterne kan svømme i det fri og tilbage indenfor. Og hvis man tror, at det måtte være en kølig fornøjelse i december, beroliger Michael Bach med, at vandet - ude som indenfor - er opvarmet hele året rundt. - Vi er det eneste hotel i området, der tilbyder en udendørs opvarmet pool med en udsigt direkte ud over Fjorden. Det føles som om man svømmer direkte ind i Flensborg Fjord, siger han. I tilknytning til poolen har Alter Meierhof også en 1.400 kvadratmeter stor afdeling med wellness og spa. Og netop dette er meget eftertragtet af gæster, lyder det fra Michael Bach. - Vi tilbyder en række former for forskellige massage og ansigtsbehandlinger. Vi har også en hammam, et tyrkisk dampbad med tilhørende massage. Og selvfølgelig har vi også sauna - og poolen ikke at forglemme, understreger Michael Bach. Ifølge er en de services, som er særligt eftertragtede, at gæsterne kan bestille den fulde menu fra restauranten fra baren ved poolen. - Så du kan spise der iført din badekåbe, hvis du gerne vil have et afslappet måltid, siger Michael Bach.

Det tyrkiske bad kaldet hammamPR-foto

Hold jul og nytår på hotellet Wellness er også en del af den pakke, hotellet tilbyder op mod jul og nytår. I december bliver gæster som det første budt på et glas varm Glühwein serveret fra en lille bjælkehytte foran hotellets hovedindgang, fortæller Michael Bach. Det store tilløbsstykke er julemenuen, som består af fem retter. Han kan dog ikke løfte sløret for, hvad julemaden består af. Den bliver bestemt tæt op mod højtiden for at sikre, at råvarerne er så friske som muligt. Og det passer vist fint for gæsterne. Som oftest er de gengangere. - Mange af gæsterne er folk, der er kommet her hver jul, så længe nogen kan huske. Det giver familiestemning, når vi har mange af de samme gæster hvert år. Det gælder både julen og nytårsfesten, siger Michael Bach. På den tid af året kommer der flest tyske gæster, fortæller han. Det gælder også nytårsaften, der begynder med en champagnereception og herefter en femretters menu. Og det efterfølges af en fest indtil midnat. - Så har vi fyrværkeri ud over Flensborg Fjord, hvorefter festen fortsætter til tre eller fire om morgen.

Nytårsaften begynder med en champagnereception i loungen.PR-foto

Sådan ser en suite ud på Alter MeierhofPR-foto