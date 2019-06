Hoteller laver spiseborde for solorejsende

Solorejsende kender alt for godt fornemmelsen af at være meget alene, når aftensmaden skal indtages på hotellet - eller for den sags skyld enhver anden restaurant. Det kan godt være, at man taler med medrejsende ved poolen eller på udflugter, men under aftensmaden er der ingen kontakt.

Men der er håb forude: Glenn Bisgaard, kommunikationschef hos Apollo, fortæller, at flere hoteller har etableret "social tables", og at bureauet vil opmuntre endnu flere til at gøre det.

I al sin enkelthed går det ud på at skubbe et par borde sammen og sætte et skilt med teksten "Social table" (eller anden tekst afhængigt af sproget) op. Her kan solorejsende og par, der gerne vil tale med andre over middagen, tage plads. Dermed undgår solorejsende at føle sig påtrængende, fordi det tydeligt fremgår, at man netop sætter sig ved dette bord for at være sammen med fremmede. /thor